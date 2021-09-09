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Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним

Аппетиты у Сергея очень сильно выросли

MMA
16:15
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Емельяненко - Харитонов

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA рассказал, что Сергей Харитонов запросил за реванш с ним $500 тысяч.

«Сейчас Харитонов где-то дерется, но стал медленный, никакущий. Недавно проиграл в Bellator – задушили его. Я ему давно предлагал бой. Ему даже Камил Гаджиев предлагал. Он сделал афишу: «Емельяненко – Харитонов: по 10 миллионов (рублей, - ред.) каждому».

Он попросил полмиллиона долларов. Гаджиев говорит: «Харитонов, ты таких денег за границей никогда не получал. За всю историю боёв ты заработал меньше, чем хочешь получить за поединок с Емельяненко». Все поняли, что он сливается с боя, завышает сумму».

Напомним, ранее Емельяненко-младший рассказал, что не рассматривает Харитонова даже как человека.

Карен Агабекян
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