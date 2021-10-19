«Это не достижение». Ковингтон раскритиковал Усмана за победу над Масвидалем

Рейтинговый полусредневес UFC – о предстоящем титульном поединке

Колби Ковингтон / фото - Getty Images

1-й номер рейтинга полусреднего веса UFC Колби Ковингтон (16-2) в очередной раз высказался в адрес чемпиона дивизиона Камару Усмана (19-1), с которым ему предстоит провести реванш на турнире UFC 268.

В этот раз Ковингтон раскритиковал Усмана за подбор оппозиции, и в частности за его последний бой против Хорхе Масвидаля (35-15). Цитирует Ковингтона портал BJPenn.

«Мне пришлось нокаутировать бывшего чемпиона Тайрона Вудли, пока Усман в последнем бою получил легкие деньги, нокаутировав легковеса, которого не должно быть на вершине нашего дивизиона. Я говорю про «уличного Иуду» Масвидаля. Я бил этого парня еще несколько десятилетий назад. Это не достижение. А Усман гордится тем, что победил его. Камару побеждает легковесов и зарабатывает легкие деньги. Есть причина, по которой он выбирает себе таких соперников — он знает, что он их победит. Никому нет дела до того, как сражается Масвидаль. Он не боец высшего уровня. «Уличный Иуда» – самый хрупкий боец в составе UFC, и не заслуживает поединков за чемпионский титул».

Напомним, ранее Ковингтон рассказал, как боссы UFC заставили Усмана провести с ним реванш.