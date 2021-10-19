Ковингтон сообщил, что Усмана заставили согласиться на реванш с помощью ультиматума

Колби Ковингтон / Фото: EssentiallySports

Скандальный полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) заявил, что чемпиона Камару Усмана (19-1) заставили драться с ним в реванше.



Единственная причина, по которой им пришлось им согласиться – в UFC не оставили Усману выбора. Они сказали: «Или ты бьешься с этим бойцом, или мы лишаем тебя титула – одно из двух!»

В своем последнем бою Усман победил «Уличного Иуду» Масвидаля. Я избивал Хорхе много лет назад и не считаю это достижением. Ты гордишься тем, что победил этого парня? Масвидаль – это лекговес, который должен был оказаться здесь, на вершине горы».