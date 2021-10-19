Усман: «Я внес бы Ковингтона в топ-15 лучших бойцов в истории полусреднего веса»
Ковингтон сообщил, что Усмана заставили согласиться на реванш с помощью ультиматума
Руководство промоушена угрожало отобрать титул у Камару
10:33
Колби Ковингтон / Фото: EssentiallySports
Скандальный полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) заявил, что чемпиона Камару Усмана (19-1) заставили драться с ним в реванше.
«Этот поединок не должны были проводить. Они не хотели этого. Менеджер Усмана и все из его команды отказывались от реванша, всеми возможными способами пытались избежать его.
Единственная причина, по которой им пришлось им согласиться – в UFC не оставили Усману выбора. Они сказали: «Или ты бьешься с этим бойцом, или мы лишаем тебя титула – одно из двух!»
В своем последнем бою Усман победил «Уличного Иуду» Масвидаля. Я избивал Хорхе много лет назад и не считаю это достижением. Ты гордишься тем, что победил этого парня? Масвидаль – это лекговес, который должен был оказаться здесь, на вершине горы».
Напомним, реванш Усмана с Ковингтоном состоится 6 ноября на турнире UFC 268.
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