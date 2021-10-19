Федор Емельяненко о переговорах с UFC: «Сказал, что хочу чуть больше денег»

Россиянин не смог договориться, поскольку Дэйна Уайт не выполнил два его пожелания





Федор Емельяненко / Фото: Чемпионат

Ветеран тяжелого веса Bellator Федор Емельяненко (39-6) рассказал о переговорах с UFC в 2016 году, когда ему предлагали бой с Броком Леснаром.



«Они сказали: «Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить за бой с Броком Леснаром». Я сказал, что это хорошие деньги, я знаю, кому сколько платите. Но сказал, что хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее. И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На что мне сказали: «Насчет тебя мы подумаем по гонорару. А ребята твои нам не нужны». Мне сказали это открытым текстом. А с Леснаром тогда подрался Марк Хант».

Напомним, 23 октября в Москве Емельяненко проведет бой с Тимоти Джонсоном. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.



