Федор Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
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00:40
Федор Емельяненко, Тимоти Джонсон
23 октября в Москве в главном событии шоу Bellator 269 легендарный тяжеловес Федор Емельяненко
(39-6) встретится с Тимоти Джонсоном
(15-7).
Емельяненко свой последний бой провел в декабре 2019-го против другого ветерана – Куинтона Джексона. Тот бой Федор легко выиграл нокаутом.
Джонсон в июне подрался с Валентином Молдавским и проиграл решением судей.Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 22:00.
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