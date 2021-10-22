Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
Федор – о возможном реванше с Орловским: «Для начала Андрею надо прийти в Bellator и подписать контракт»
Емельяненко-старший спокойно высказался в адрес экс-чемпиона UFC
10:48
Федор Емельяненко / Фото - TwitterЛегендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) ответил на вопрос относительно возможного реванша с бывшим чемпионом UFC Андреем Орловским, который неоднократно пытался задеть его своими высказываниями.
Цитирует MMA Junkie.
«Я никак не отношусь к выпадам Андрея. Мне кажется, все было ясно – был зафиксирован нокаут. Это была определенная наработка. По траектории движения Андрея я поймал его на удар. А насчет реванша, для начала Андрею надо прийти в Bellator и подписать контракт».
Напомним, что 23 октября в Москве состоится турнир Bellator 269, где главным событием ивента станет поединок Федора против американца Тимоти Джонсона (15-7).
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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