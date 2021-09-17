Фигейреду: «Морено убегает от боя»
Фигейреду – Морено: «Я собираюсь нокаутировать тебя»
Бывший чемпион UFC намерен вернуть себе титул
09:39
Дейвисон Фигейреду / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-обладатель титула UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) сообщил, что уже начал подготовительный процесс к третьему поединку с чемпионом UFC в этом весе мексиканцем Брэндоном Морено (19-5-2).
Цитирует Дейвисона sherdog.com.
«Мы уже разрабатываем стратегию по нейтрализации его джеба, но самое главное - быть агрессивным, каким я был в нашем первом бою. Каждый раз, когда Морено сталкивается с агрессивным соперником, у него возникают проблемы. Это было видно и в его других противостояниях. Будьте уверенны, у него возникнет много проблем».
Также бразилец пообещал нокаутировать своего оппонента.
«Брэндон, ты знаешь брат, что я не был в лучшей своей форме, во время нашего последнего боя. Тренируйся усердно, потому что я буду работать усердней, чем когда-либо. Все эти дни я буду думать только о тебе. Будь уверен, я вырублю тебя. Тебе не будет противостоять боец, который просто стоит напротив тебя, как это было в прошлый раз. Ты столкнешься с настоящим «Богом войны». Больше всего в жизни, я хочу оторвать тебе голову. Будь готов, потому что все фанаты хотят увидеть наш бой. Я собираюсь нокаутировать тебя».
Бойцы выйдут в октагон 11 декабря на турнире UFC 269.
Напомним, в декабре минувшего года бой Фигейреду и Морено завершился ничьей. В июне поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над бразильцем.
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