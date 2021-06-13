Результаты турнира UFC 263. Победы Адесаньи, Морено, Эдвардса и Крэйга
В Глендейле прошел турнир UFC 263, в двух главных поединках которого прошли два титульные реванши. Исраэль Адесанья защищал титул в среднем весе от Марвина Веттори, а Дейвисон Фигейреду вторую защиту пояса снова проводил против Брэндона Морено.
Средний вес, до 84 кг. Исраэль Адесанья (21-1) победил единогласным решением судей Марвина Веттори (17-5-1);
Наилегчайший вес, до 57 кг. Брэндон Морено (19-5-2) победил удашающим приемом в третьем раунде Дейвисона Фигейреду (20-2-1);
Полусредний вес, до 77 кг. Леон Эдвардс (19-3) победил единогласным решением судей Нейта Диаса (20-13);
Полусредний вес, до 77 кг. Белал Мухаммад (19-3) победил единогласным решением судей Демиана Майю (28-11);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Пол Крэйг (15-4-1) победил болевым приемом в первом раунде Джамала Хилла (8-1);
Легкий вес, до 70 кг. Брэд Ридделл (10-1) победил единогласным решением судей Дрю Добера (23-11);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Эрик Андерс (14-5) победил единогласным решением судей Даррена Стюарта (12-7);
Наилегчайший вес, до 57 кг. Лорен Мерфи (15-4) победила раздельным решением судей Джоан Калдервуд (15-6);
Полулегкий вес, до 66 кг. Мовсар Евлоев (15-0) победил единогласным решением судей Хакима Даводу (12-2);
Легчайший вс, до 61 кг. Пэнни Кианзад (15-5) победила единогласным решением судей Алексис Дэвис (20-11);
Легкий вес, до 70 кг. Теренс МакКинни (11-3) победил нокаутом в первом раунде Мэтта Фреволу (8-3);
Полулегкий вес, до 66 кг. Стивен Петерсон (19-9) победил единогласным решением судей Чейса Хупера (10-2);
Полулегкий вес, до 66 кг. Фарес Зиам (12-3) победил большинством судейских голосов Луиджи Вендрамини (9-2);
Тяжелый вес, до 120 кг. Карлос Фелипе (11-1) победил раздельным решением судей Джейка Кольера (12-6).
Комментарии 0