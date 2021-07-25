Джейк Пол жестко прошелся по Гарбрандту
Гарбрандт уверен, что Сэндхаген победил Диллашоу
Коди уверен, что Ти Джей проиграл из-за полученного урона
25 июля 18:52
Коди Гарбрандт / Фото: cbssports.com
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт
(12-4) прокомментировал в Twitter результат боя между Ти Джеем Диллашоу (17-4) и Кори Сэндхагеном (14-3).
«Я считаю, что Сэндхаген нанес больше ущерба, Ти Джей ни хрена не извлек из своих тейкдаунов и его контроль у сетки не был значительным. Кори был точнее и нанес больше ущерба. Сочувствую Кори, но это был его поединок».
Напомним, ранее Генри Сехудо заявил, что готов вернуться ради реванша с Диллашоу.
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