Диллашоу: «Я хочу пояс, он мой»
Ничего себе. Сехудо готов вернуться ради реванша с Диллашоу
Генри ранее уже нокаутировал Ти Джея
25 июля 12:59
Генри Сехудо, Ти Джей Диллашоу / Фото: usatoday.com
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо готов возобновить карьеру ради реванша с Ти Джеем Диллашоу.
«Легкие деньги для меня! Я проявил щедрость, когда побил его всего за 32 секунды. Но в следующем бою я уже не буду таким щедрым».
Напомним, ранее Диллашоу победно вернулся после двухлетней дисквалификации, победив Кори Сандхагена.
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