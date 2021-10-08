Гэтжи: «Надеюсь, что Дэн Хукер сможет заставить Ислама Махачева сражаться»

Американец поделился своим мнением относительно поединка между россиянином и новозеландцем

Джастин Гэтжи / фото - UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе, американец Джастин Гэтжи (22-3) поделился своим мнением относительно поединка между россиянином Исламом Махачевым (20-1) и новозеландцем Дэном Хукером (21-10). Американец считает, что россиянин является большим фаворитом этого противостояния, но надеется, что новозеландец сможет остановить тейкдауны своего соперника и в таком случае, нас ожидает увлекательное противостояние.

Гэтжи цитирует ресурс mmanews.com.

«Очевидно, что Ислам пойдет туда и попытается применить свои борцовские навыки, таким образом, он будет контролировать ход боя. На мое мнение Махачев является большим фаворитом этого поединка. Потому что Хукер хорошо работает в стойке, но он не грепплер. Дэн никогда не был известен в этом амплуа. Все же я надеюсь, что Хукер сможет остановить несколько тейкдаунов и заставит Ислама сражаться. К тому же мы уже видели, как Махачева нокаутировали».

Джастин Гэтжи считает, что Ислам Махачев недостоин своего места в рейтинге.