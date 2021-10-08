Гэтжи считает, что Махачев недостоин своего места в рейтинге

Американец поделился своим мнением относительно россиянина

Джастин Гэтжи / фото - bleacherreport.com

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе, американец Джастин Гэтжи (22-3) поделился своим мнением относительно россиянина Ислама Махачева (20-1). По словам «Хайлайта», он ни чего не имеет против Ислама, как бойца, но ему не нравится отношение к Махачеву со стороны руководства UFC.

Гэтжи цитирует ресурс mmanews.com.

«Я хочу увидеть, как Махачев сражается с кем-то из лидеров нашего дивизиона. То как его продвигают, я бы назвал безумием. Да мы подчиняемся нашему руководству и все такое, но как может парень, занимающий 15 или 12 место в рейтинге, после победы над №14, переместиться на 5 строчку. Это все выглядит довольно странно. Я рад видеть, что Ислам не отказывается от вызовов и дерется с парнями, которые находятся рядом с ним в рейтинге, но все же».

Джастин Гэтжи высказался о раскладе сил в легком весе.