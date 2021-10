Гловер Тейшейра удосрочил Блаховича и в 42 года стал чемпионом UFC

В главном событии турнира UFC 267 42-летний Гловер Тейшейра (33-7) достаточно сенсационно победил Яна Блаховича (28-9) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Уже в начале первого раунда Тейшейра офоромил тейкдаун, но «на земле» большого урона сопернику не нанес.

В начале второй пятиминутки Гловер потряс Блаховича ударом слева, а затем снова перевел. В партере Тейшейра быстро забрал спину поляка, после чего провел болевой на челюсть и Блахович сразу же сдался.

42 year old Glover Teixeira gets the submission in the 2nd and is the new champion #UFC267 pic.twitter.com/3NImzmwd40