UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция

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Пётр Ян – Кори Сэндхаген

31 октября в Абу-Даби во втором по значимости турнире UFC 267 Пётр Ян (15-2) проведет поединок против Кори Сэндхагена (14-3) за временный чемпионский титул в легчайшем весе.



Ян в марте проиграл свой чемпионский титул Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации после запрещенного удара. Реванш должен был пройти на UFC 267, но американец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Сэндхаген в июле проиграл раздельным решением судей Ти Джею Диллашоу.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.