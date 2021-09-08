«Ислам чаще рискует». Топ-боец UFC об отличиях в стилях Махачева и Хабиба

Хабиб и Махачев / Фото: Инстаграм

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (35-16) назвал отличия стиля Ислама Махачева (20-1) от Хабиба Нурмагомедова (29-0). Слова американца приводит портал sportskeeda.com.



Хабиб иногда отпускал педаль газа и редко рисковал. Думаю, что если бы он чаще рисковал, то финишировал бы соперников быстрее. Но он предпочитал просто изматывать и ломать соперников до того момента, пока они не начали сами искать выход из боя».