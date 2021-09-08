Хабиб – Махачеву перед поединком с Дос Аньосом: «Просто делай»
«Ислам чаще рискует». Топ-боец UFC об отличиях в стилях Махачева и Хабиба
Смит уверен, что рискуя Нурмагомедов чаще, то финишировал бы соперников быстрее
08:56
Хабиб и Махачев / Фото: Инстаграм
Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (35-16) назвал отличия стиля Ислама Махачева (20-1) от Хабиба Нурмагомедова (29-0). Слова американца приводит портал sportskeeda.com.
«Мне нравится, что Ислам чаще рискует, чем Хабиб. Он чаще обостряет ситуацию во время контроля в в партере. Это очень хорошо.
Хабиб иногда отпускал педаль газа и редко рисковал. Думаю, что если бы он чаще рисковал, то финишировал бы соперников быстрее. Но он предпочитал просто изматывать и ломать соперников до того момента, пока они не начали сами искать выход из боя».
Напомним, ранее проспект UFC раскритиковал Хабиба и Махачева за их стиль ведения боя.
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