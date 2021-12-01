Из-за неудовлетворительных результатов из UFC уволили Кевина Ли и Джана Вилланте

Оба являлись очень медийными бойцами

Кевин Ли / ФОТО: usatoday.com

Боец полусреднего веса UFC 29-летний Кевин Ли (18-7) и 36-летний тяжеловес Джан Вилланте (17-14) из-за неудовлетворительных результатов уволены из UFC.



Ли проиграл 4 из 6 последних поединков в легком и полусреднем весах. Кевину удалось выиграть лишь у топового борца Грегора Гиллеспи и яркого ударника Эдсона Барбозы. В своем крайнем поединке Кевин проиграл Дэниэлу Родригесу, а затем в октябре он провалил тест на амфетамин и был дисквалифицирован на полгода.

Вилланте проиграл 11 из 18 боев в UFC. Пиком карьеры бойца является победа над Кори Андерсоном. С 2018 года Вилланте проиграл все свои 4 боя.