Избитый ОМОНовцами казахстанский боец MMA объявил о завершении карьеры
Казахстанский боец MMA Куат Хамитов
в Instagram объявил о завершении своей спортивной карьеры и об избиении сотрудниками ОМОНа из-за акций протеста.
«Я планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру.
Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни».
По словам Хамитова, в день задержания он должен был прийти в правоохранительные, о чем договорился с вышестоящим руководством. Когда Куат был дома, и готовился к тому, чтобы поехать в полицию, к нему ворвались сотрудники ОМОНа и сильно избили. Также от дубинок пострадал его отец.
В отделении полиции их с отцом в течение 5-6 часов избивали и обвиняли в гибели полицейских на акциях протеста. Хамитов отметим, что ему официально ничего не предъявили и после избиения отпустили домой.
Напомним, ранее мама бойца рассказала, что ее сына избивали 10 сотрудников ОМОНа.
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