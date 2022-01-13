Избитый ОМОНовцами казахстанский боец MMA объявил о завершении карьеры

Также он рассказал, как его с отцом избили сотрудники полиции

Куат Хамитов / Фото: Инстаграм

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов в Instagram объявил о завершении своей спортивной карьеры и об избиении сотрудниками ОМОНа из-за акций протеста.



«Я планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни».

По словам Хамитова, в день задержания он должен был прийти в правоохранительные, о чем договорился с вышестоящим руководством. Когда Куат был дома, и готовился к тому, чтобы поехать в полицию, к нему ворвались сотрудники ОМОНа и сильно избили. Также от дубинок пострадал его отец.

В отделении полиции их с отцом в течение 5-6 часов избивали и обвиняли в гибели полицейских на акциях протеста. Хамитов отметим, что ему официально ничего не предъявили и после избиения отпустили домой.

Напомним, ранее мама бойца рассказала, что ее сына избивали 10 сотрудников ОМОНа.