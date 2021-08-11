Официально. Федор Емельяненко вернется в октагон 23 октября
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
Соперник тяжеловеса вообще никогда столько не зарабатывал
09:01
Александр Емельяненко / Фото: WFCA
Российский блогер Артем Тарасов в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал о гонорарах за поединок с тяжеловеса Александром Емельяненко (28-8-1).
«Речь об очень больших гонорарах. Я знаю, что Емельяненко должны заплатить 10 миллионов рублей ($135,3 тыс.) за этот бой, мне – 5 млн ($67,6 тыс.). Это будет самый большой гонорар в моей карьере».
Напомним, бой Емельяненко и Тарасова пройдет по правилам бокса в перчатках для MMA.