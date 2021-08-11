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Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером

Соперник тяжеловеса вообще никогда столько не зарабатывал

MMA
09:01
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
Александр Емельяненко / Фото: WFCA

Российский блогер Артем Тарасов в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал о гонорарах за поединок с тяжеловеса Александром Емельяненко (28-8-1).

«Речь об очень больших гонорарах. Я знаю, что Емельяненко должны заплатить 10 миллионов рублей ($135,3 тыс.) за этот бой, мне – 5 млн ($67,6 тыс.). Это будет самый большой гонорар в моей карьере».

Напомним, бой Емельяненко и Тарасова пройдет по правилам бокса в перчатках для MMA.

Карен Агабекян
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Теги

Артем Тарасов Александр Емельяненко

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