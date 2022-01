Келвин Каттар выиграл у Гиги Чикадзе. Как это было

По итогам поединка все судьи отдали победу Каттару со счетом: 50:45, 50:45, 50:45.

5 Раунд! Каттар начал охотиться за нокаутом и жестко попадал по оппоненту руками, ногами и локтями. Чикадзе спасала его тактика отступления. Когда Келвин активно атаковал, то грузин даже не отвечал. Гига включился на третьей минуте, несколько раз попав по американцу, но затем Келвин снова показал, кто доминатор.

В концовке мы снова увидели яркую рубку, из которой снова победителем за счет принесенного урона выглядел Келвин. В последние 10 секунд боя Каттар отправил соперника в нокдаун, но для добивания у него не хватило времени.

4 Раунд! Каттар продолжил наступать на соперника и разбивать его. Конечно, Гига пытался отвечать через атаку, но это приносило очень мало урона. К тому же, грузина постоянно беспокоили рассечения на лице, заливавшее все его кровью.

Во второй половине раунда Чикадзе начал чаще попадать ударами по американцу и поэтому бой превратился в красивую рубку.

3 Раунд! Каттар взял очень высокий темп и продолжал наступать на соперника и записал себе в актив несколько попаданий. Чикадзе начал нормально отвечать лишь в начале третьей минуты. Келвин затем безуспешно попытался провести тейкдаун, после чего бой вернулся в стойку.

В две последние минуты американец продолжил ходить за соперником и разбивать того. У Гиги также прошло несколько хороших атак, но он в основном отступал.

2 Раунд! Началась пятиминутка с того, что Каттар наступал, и навстречу напропускал множество ударов. Но Келвину тычки соперника как слону дробина. Вы же помните, что было в бою с Холловэем? Несмотря на множество пропущенных ударов американец и сам попадал.

Во второй половине раунда американец потряс Гигу ударом коленом и затем навязал свое рубку, где он был лучше за счет высокого темпа и более сильных панчей. Чикадзе в ответ все меньше пробивал ударов, а Каттар к своим попаданиям прибавил еще и тейкдаун.

1 Раунд! Каттар занял центр октагона, тогда как Чикадзе отступал к сетке и постоянно встречал оппонента лоу-киком. Гига старался близко не подпускать оппонента, а затем и сам начал взрываться комбинациями из ударами руками в голову и ногами по корпусу. В одной из таких атак грузин ошибся и был переведен в партер.

На настиле Каттар долго искал необходимую позицию пока не забрал спину, где так и не мог провести удушающий прием.

" Бой начался!

" Бойцы выходят в октагон.

