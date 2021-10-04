Хабиб Нурмагомедов назвал самый сложный бой в карьере
Хабиб: «Махачев сломает Оливейру. Я говорю так не потому, что он мой брат»
Бывший чемпион UFC – о перспективах российского легковеса
11:25
Хабиб Нурмагомедов / Фото - mmajunkie.usatoday.comНепобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью Islam Channel с уверенностью заявил, что его товарищ, топовый российский легковес Ислам Махачев (20-1) выиграет потенциальный поединок у действующего обладателя титула UFC Чарльза Оливейры (31-8-1).
«Если бы они провели один раунд, вряд ли смогли бы поймать друг друга на прием. Но если это будет пятираундовый чемпионский бой, где нужно будет показать свой дух, Ислам сломает Чарльза. Я говорю так не потому, что он мой брат. Я смотрел много боев Оливейры и много боев Махачева. Ислам силен физически и ментально, великолепен в партере, его самбо и дзюдо гораздо лучше. Думаю, во втором или третьем раунде Ислам сломает его».
Напомним, свой следующий Махачев проведет против новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.
Комментарии 0