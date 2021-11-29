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Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
При этом, Нурмагомедов дает Дастину больше шансов победить
29 ноября 19:59
Хабиб Нурмагомедов / Фото - rt.com
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментарии ESPN высказался о бое нынешнего чемпиона Чарльза Оливейры (30-8) и Дастина Порье
(28-6).
«Я смотрел интервью тренера Дастина Порье Майка Брауна, где он сказал очень хорошие слова по поводу «красных зон» в стиле Оливейры, и я с ним согласен. Нельзя попасть в «красные зоны» Оливейры, поскольку он настоящий финишер.
При этом, думаю, что если Порье затащит его глубокие воды, то он победит. Если будет торопиться, то Оливейра получит шансы. Мое мнение – 60 на 40 в пользу Дастина из-за его кардио и характера.
Но Чарльз чрезвычайно опасный оппонент. Сейчас он настоящий чемпион и потому, что у него серия из девяти побед, в рамках которой он победил Тони Фергюсона, финишировал восьмерых парней, так что это очень интересный бой для меня».
Напомним, бой Оливейры и Порье состоится 11 декабря на UFC 269.
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