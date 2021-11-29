Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 14
Завтра 30
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 0:1 1-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 41:25 2-я четверть
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 0:1 1-й период
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 0:0 1-й период
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис 0:0 1-й период
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 41:25 2-я четверть
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 0:0 1-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован

Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»

При этом, Нурмагомедов дает Дастину больше шансов победить

MMA
29 ноября 19:59
Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб Нурмагомедов / Фото - rt.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментарии ESPN высказался о бое нынешнего чемпиона Чарльза Оливейры (30-8) и Дастина Порье (28-6).

«Я смотрел интервью тренера Дастина Порье Майка Брауна, где он сказал очень хорошие слова по поводу «красных зон» в стиле Оливейры, и я с ним согласен. Нельзя попасть в «красные зоны» Оливейры, поскольку он настоящий финишер.

При этом, думаю, что если Порье затащит его глубокие воды, то он победит. Если будет торопиться, то Оливейра получит шансы. Мое мнение – 60 на 40 в пользу Дастина из-за его кардио и характера.

Но Чарльз чрезвычайно опасный оппонент. Сейчас он настоящий чемпион и потому, что у него серия из девяти побед, в рамках которой он победил Тони Фергюсона, финишировал восьмерых парней, так что это очень интересный бой для меня».

Напомним, бой Оливейры и Порье состоится 11 декабря на UFC 269.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чарльз Оливейра Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
MMA
29 ноября 09:40
Хабиб поддержал Ломаченко накануне поединка против Комми
Хабиб поддержал Ломаченко накануне поединка против Комми
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 20:57
Дариуш: «Махачев – более методичный и терпеливый боец чем Хабиб»
Дариуш: «Махачев – более методичный и терпеливый боец чем Хабиб»
MMA
28 ноября 19:58
Порье после боя с Оливейрой раздаст нуждающимся 300 тысяч обедов
Порье после боя с Оливейрой раздаст нуждающимся 300 тысяч обедов
MMA
24 ноября 18:56
Порье: «Оливейра – очень опасный и очень способный соперник»
Порье: «Оливейра – очень опасный и очень способный соперник»
MMA
24 ноября 08:00
Бен Аскрен: «Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня»
Бен Аскрен: «Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня»
MMA
21 ноября 13:45

Новости: MMA

Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
29 ноября 20:58
Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
29 ноября 19:59
Вердум удивил, назвав фаворита поединка Нганну – Гане
Вердум удивил, назвав фаворита поединка Нганну – Гане
29 ноября 19:48
А как же запой? Емельяненко вернулся к тренировкам спустя два дня после поражения
А как же запой? Емельяненко вернулся к тренировкам спустя два дня после поражения
29 ноября 19:28
Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
29 ноября 13:00
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
29 ноября 11:59
Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба
Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба
29 ноября 10:53
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
29 ноября 09:40
Вудли в 2022 году намерен провести четыре поединка. Это будет не только бокс или ММА
Вудли в 2022 году намерен провести четыре поединка. Это будет не только бокс или ММА
29 ноября 07:58
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
15
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
9
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00