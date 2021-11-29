Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»

Хабиб Нурмагомедов / Фото - rt.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментарии ESPN высказался о бое нынешнего чемпиона Чарльза Оливейры (30-8) и Дастина Порье (28-6).



При этом, думаю, что если Порье затащит его глубокие воды, то он победит. Если будет торопиться, то Оливейра получит шансы. Мое мнение – 60 на 40 в пользу Дастина из-за его кардио и характера.

Но Чарльз чрезвычайно опасный оппонент. Сейчас он настоящий чемпион и потому, что у него серия из девяти побед, в рамках которой он победил Тони Фергюсона, финишировал восьмерых парней, так что это очень интересный бой для меня».