Чендлер дал прогноз на бой Оливейра – Порье
Порье дал согласие провести поединок с Оливейрой на турнире UFC 269
Ивент состоится в Лас-Вегасе
12:57
Дастин Порье / Фото - UFCПервый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) согласился выйти на бой против действующего чемпиона этого веса Чарльза Оливейры (31-8-1). Об этом сообщает ESPN.
Звездный американец в социальных сетях заявил, что заключил соглашение на поединок.
«Подписано, запечатано, доставлено».
Представителя американского бойца подтвердили ESPN, что он официально согласился подраться за титул на турнире UFC 269, который состоится 11 декабря в Лас Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, Порье в июле техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Конора Макгрегора, а Оливейра в мае во втором раунде финишировал Майкла Чендлера в поединке за титул UFC.
Накануне Порье назвал поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере.
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