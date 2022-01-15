Спивак заменит Олейника в бою с Харди на турнире UFC 270
Харди не выйдет на поединок против экс-чемпиона WWFC на турнире UFC 270
Американский боец был вынужден сняться с боя
15 января 08:41
Сергей Спивак / Фото - UFCАмериканский тяжеловес UFC Грег Харди (7-4) не выйдет в октагон на поединок с экс-чемпионом WWFC молдаванином Сергеем Спиваком (13-3).
Причиной такого решения Харди стала травма пальца. Об этом боец сообщил в Instagram.
«Я должен держать себя в руках, даже если устал от всего этого. Устроить шоу на самом большом турнире в начале 2022 года было моей мечтой, но теперь я должен ждать. Хочу попросить прощение у всех моих поклонников и ненавистников, а также у моего оппонента».
«Я очень хотел выступить на этом турнире и даже согласился на краткосрочную замену соперника. Я должен быть профессионалом, так что скоро вернусь в зал и к тренировкам. Извините, но я скоро проведу бой. Надеюсь, этот произойдет через несколько недель, после того, как моя рана заживет».
Напомним, изначально Харди должен был выступить на турнире UFC 270 в Анахайме (штат Калифорния, США) в бою против Алексея Олейника (59-16-1), однако накануне стало известно, что россиянина заменит Спивак.
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