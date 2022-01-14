Экс-чемпион WWFC Спивак заменит россиянина Павловича в бою с Аспинэллом
Спивак заменит Олейника в бою с Харди на турнире UFC 270
Ивент состоится в Анахайме
14 января 09:39
Сергей Спивак / Фото - TwitterМолдавский тяжеловес UFC Сергей Спивак (13-3) заменит российского ветерана ММА Алексея Олейника (59-16-1) в поединке против американца Грега Харди (7-4) на турнире UFC 270, который состоится 22 января в Анахайме (штат Калифорния, США). Об этом в Twitter сообщает авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани.
«Как сообщают мои источники, Алексей Олейник не будет проводить бой на турнире UFC 270 против Грега Харди. Новый соперник Харди – Сергей Спивак».
Причины снятия Олейника пока неизвестны.
Напомним, свой последний поединок молдаванин проиграл Тому Аспинэллу (11-2) на турнире UFC Fight Night 191. Спивак принял поединок на коротком уведомлении и был брутально нокаутирован уже в первом раунде.
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