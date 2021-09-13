Макгрегор рекомендует использовать его фотографию в качестве шаблона для статуй
Конор, ты опять? Макгрегор устроил «движ» с рэпером Machine Gun Kelly на церемонии MTV
Скандальный ирландец вновь взялся за старое
13 сентября 09:39
Конор Макгрегор и Machine Gun Kelly / Фото - usmagazineЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор (22-5) вновь оказался в центре внимания.
Скандальный боец ММА чуть не вступил в драку с известным американским рэпером Machine Gun Kelly на красной дорожке музыкальной премии MTV Video Music Awards.
Данный инцидент случился в ночь с 12 на 13 сентября на арене Barclays Center в Бруклине (США). Об этом сообщает TMZ.
Макгрегор попросил музыканта сделать совместном фото, а после отказа бросил в сторону Machine Gun Kelly стакан. Затем между ними началась потасовка, которую вовремя остановила служба безопасности.
MGK & McGregor going at it at the VMA’s pic.twitter.com/MNCtgkJdIw— MMA Gone Wild (@mmagonewild) September 13, 2021
Ранее Макгрегор сообщил, что ему осталось провести два поединка по контракту с UFC.
Комментарии 0