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Кормье – о поединке Махачев – Хукер: «Это самый сложный бой для обоих парней»

DC поделился мыслями о поединке между россиянином и новозеландцем
MMA
8 октября 14:25
Кормье – о поединке Махачев – Хукер: «Это самый сложный бой для обоих парней»
Даниэль Кормье / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о поединке между российским легковесом Исламом Махачевым (20-1) и новозеландцем Дэном Хукером (21-10), который состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Кормье цитирует портал sportskeeda.com:

«Я думаю, что это самый сложный бой для обоих парней. Если Ислам не переведет поединок в партер, то ему будет очень сложно драться с Дэном Хукером в стойке.

Махачева победил только один парень, и это был Адриано Мартинс, который ударил его ногой в голову. Это было в Хьюстоне, по-моему, мы с Исламом даже дрались в одном карде. Мартинс попал по нему, когда смог остаться на ногах. Махачеву не удалось так эффективно переводить его вниз, как это требовалось.

Хукер любому доставит много проблем, если сопернику придется драться с ним в стойке. Но Махачев может перевести бой в партер. С точки зрения грэпплинга, мощи, умения выходить на сабмишены и изматывать соперника с Исламом никто не сравнится. Тем не менее Хукер – самый сложный соперник, с которым когда-либо дрался Махачев, если говорить об имени, признании и навыках».

Американец Джастин Гэтжи (22-3) поделился своим мнением относительно поединка между Исламом Махачевым и Дэном Хукером.

Рене Тер Велде
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Даниэль Кормье Ислам Махачев Дэн Хукер

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