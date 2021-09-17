Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266
Лоулер: «Никогда не знаешь, чего ожидать от Ника Диаса»
Бывший чемпион UFC – о предстоящем поединке на турнире UFC 266
11:57
Робби Лоулер / Фото - bleacherreport.comЭкс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе Робби Лоулер (29-15) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против ветерана ММА Ника Диаса (26-9).
Цитирует Лоулера MMA Fighting.
«Для большого боя нужен другой уровень подготовки. Мне нужно было время, восемь-десять недель. Ник Диас – это имя, которое заставило меня отложить все дела, погрузиться в дело и сосредоточиться на все сто. Никогда не знаешь, что от него ожидать».
«Это немного отличается от большинства боев в том смысле, что я делаю больше. Я подразумеваю то, что в этом возрасте мне нужно работать больше, чтобы выходить на бой. Я не собираюсь просто драться с кем-нибудь, потому что это отнимает время у моей семьи. Ты должен быть немного эгоистичным во время лагеря, тратить много времени на себя на тренировках. Диас определенно тот парень, который заставляет меня вставать и ходить в спортзал каждый день».
Поединок бойцов состоится 25 сентября на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.
Ранее Диас прокомментировал анонс грядущего поединка против Лоулера.
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