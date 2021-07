Ник Диас: «Пришло время сражаться»

Ник Диас / фото - ufcespanol.com

Как мы ранее сообщали, экс-чемпион Strikeforce и WEC в полусреднем весе, а также бывший претендент на чемпионский титул UFC американец Ник Диас (26-9) вернется в октагон и проведет матч-реванш со своим соотечественником Робби Лоулером (29-15). Ник прокомментировал анонс этого поединка.

I want to thank my Team @CesarGracieBJJ @Elfrogito and #rossgoodman for getting shit done. It’s fight time. #UFC266 #KillorBeKilled #war