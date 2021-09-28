Гане: «Огромное уважение Льюису и всем его фанатам»
Льюис выйдет в октагон против Докоса на турнире UFC Fight Night
Ивент состоится 18 декабря
28 сентября 20:42
Деррик Льюис / Фото - chron.comЭкс-претендент на титул UFC в тяжелом дивизионе Деррик Льюис (25-9) встретится с Крисом Докосом (11-3). Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на президента организации Дэйну Уайта.
«По словам Дэйны Уайта, Крис Докос после недавней победы на UFC 266 встретится с Дерриком Льюисом на турнире UFC Fight Night 18 декабря. Большой бой для тяжелого веса».
Льюис вернется в октагон после досрочного поражения от Сирила Гане в поединке за титул временного чемпиона тяжелого дивизиона. На данный момент Льюис занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона.
Что касается Докоса, то она на минувших выходных финишировал россиянина Шамиля Абдурахимова на турнире UFC 266.
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