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Льюис выйдет в октагон против Докоса на турнире UFC Fight Night

Ивент состоится 18 декабря

MMA
28 сентября 20:42
Льюис выйдет в октагон против Докоса на турнире UFC Fight Night
Деррик Льюис / Фото - chron.com
Экс-претендент на титул UFC в тяжелом дивизионе Деррик Льюис (25-9) встретится с Крисом Докосом (11-3). Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на президента организации Дэйну Уайта.

«По словам Дэйны Уайта, Крис Докос после недавней победы на UFC 266 встретится с Дерриком Льюисом на турнире UFC Fight Night 18 декабря. Большой бой для тяжелого веса».


Льюис вернется в октагон после досрочного поражения от Сирила Гане в поединке за титул временного чемпиона тяжелого дивизиона. На данный момент Льюис занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона.

Что касается Докоса, то она на минувших выходных финишировал россиянина Шамиля Абдурахимова на турнире UFC 266. 


Владимир Кириченко
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