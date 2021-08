Великолепный Гане нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC

Фото: Getty Images

Французский тяжеловес Сирил Гане (10-0) деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.

Этот бой возглавил кард номерного турнира UFC 265. За счет своей скорости и техники Гане регулярно попадал по Льюису. «Черный зверь» же за время, которое продлился поединок, донес только несколько акцентированных ударов.

Все закончилось в третьем раунде, когда Гане потряс уже уставшего Льюиса, а затем и добил его, победив техническим нокаутом.

CIRYL GANE BEATS DERRICK LEWIS VIA TKO AND IS THE INTERIM HEAVYWEIGHT CHAMP pic.twitter.com/blH9TuAyEY