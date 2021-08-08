UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Люке задушил Киесу, Алдо победил Муньоса. Как это было
Великолепный Гане нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC
Впереди нас ждет очень интригующий бой Сирила против Фрэнсиса Нганну
08:16
Фото: Getty Images
Французский тяжеловес Сирил Гане (10-0) деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.
Этот бой возглавил кард номерного турнира UFC 265. За счет своей скорости и техники Гане регулярно попадал по Льюису. «Черный зверь» же за время, которое продлился поединок, донес только несколько акцентированных ударов.
Все закончилось в третьем раунде, когда Гане потряс уже уставшего Льюиса, а затем и добил его, победив техническим нокаутом.
CIRYL GANE BEATS DERRICK LEWIS VIA TKO AND IS THE INTERIM HEAVYWEIGHT CHAMP pic.twitter.com/blH9TuAyEY— Mismatch (@MismatchSports) August 8, 2021
Теперь Гане – временный чемпион и в следующем поединке должен встретиться с обладателем полноценного титула Фрэнсисом Нганну.В других главных боях турнира победили Жозе Альдо и Висенте Люке.
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