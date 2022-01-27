Магомедшарипов вскоре будет готов к возвращению

Забит Магомедшарипов / Фото: FightTime

30-летний российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов (18-1), похоже, устранил проблемы со здоровьем и готовится к возвращению в октагон. Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз в комментарии портала MMA Junkie.



Я уверен, что он – является одним из опаснейших бойцов в этом дивизионе, он может хоть завтра завоевать титул. Волкановски – отличный чемпион и я считаю, что Забит находится на другом уровне.

Да, он здоров и хочет драться. Я обсужу все с Магомедшариповым и с Шоном Шелби на следующей неделе. Все зависит не только от UFC, Забит должен сказать, что готов будет выступить в ту или иную дату и за определенные деньги. Я передам это Шелби и мы со всем разберемся».