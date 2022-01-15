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Макгрегор не встретится с Оливейрой в следующем поединке. Гэтжи – в деле
Президент UFC – о раскладе в легком дивизионе организации
15 января 09:42
Макгрегор и Оливейра / Фото - sportskeedaПрезидент UFC Дэйна Уайт пока не желает, чтобы бывший обладатель титулов в двух дивизионах организации Конор Макгрегор (22-6) провел поединок с чемпионом лиги в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8) раньше Джастина Гэтжи (23-3).
Цитирует Уайта mirror.co.uk.
«Нам еще предстоит увидеть, как будет развиваться ситуация в легком весе, но прежде всего мы должны посмотреть, как закончится бой между Оливейрой и Гэтжи. После этого мы сможем определиться, кто следующим будет претендовать на чемпионский титул в этой весовой категории».
«Сейчас у меня нет ответа на все эти вопросы. Со временем мы сможем определиться, кто с кем будет драться. Сейчас мы можем только предполагать, и нет сомнений, что у нас все будет складываться идеально. В этой весовой категории у нас много вариантов и мы можем сделать много чего».
«Конор выбыл из-за тяжелой травмы, и мы не можем сказать, сколько потребуется времени для его восстановлении и того, чтобы он вернулся. Ему нужно время, чтобы он полностью поправился. Только после этого мы будем знать, что его ждет дальше».
О месте и дате проведения поединка Гэтжи – Оливейра пока неизвестно.
Ранее Оливейра не раз заявлял, что следующий поединок хочет провести против Макгрегора.