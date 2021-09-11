Лобов: «Макгрегор может нокаутировать многих в полусреднем весе»
Макгрегор рекомендует использовать его фотографию в качестве шаблона для статуй
Скандальный ирландец точно не умрет от скромности
15:50
Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) показал фанатам фотографию, которая должна быть использована в качестве прототипа для отливки статуй, посвященных бойцу из Ирландии.
«Когда вы будете делать мои статуи, а вы будете, используйте это в качестве шаблона».
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье (28-6) на турнире UFC 264.
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