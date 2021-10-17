Макгрегор сломал нос популярному итальянскому диджею. За несколько часов до это он крестил сына в Ватикане

На «Ноториуса» уже подали в суд

Фото: Instagram Макгрегора Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор вляпался в новый скандал, сообщает MMA Mania. Популярный итальянский диджей, певец и телеведущий Фраческо Факкинетти заявил, что ирландец ударил его в ночном клубе, сломав нос: «В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в рот, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации. Мы разговаривали более двух часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный. Я случайно получил удар — такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора». Жена диджея Вильма также опасается Макгрегора:

«Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек». За несколько часов до инцидента ирландец крестил сына в Ватикане. Напомним, примерно два года назад Макгрегор в одном из пабов ударил пожилого человека.

Сергей Остапенко