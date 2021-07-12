Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса

Ирландцу для восстановления необходимо шесть недель

Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что успешно перенес операцию в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом написал сам ирландец в Twitter:

«Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Чувствую себя потрясающе! Шесть недель на костылях и возвращаемся к работе! Поехали! Бог благословил».

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

Также журналисты TMZ Sports смогли узнать более подробную информацию, пообщавшись с человеком, приближенным к команде Конора:

«Макгрегор только что успешно перенес 3,5-часовую операцию. Врачи вставили ему стержень в большеберцовую кость, а малоберцовая кость была зафиксирована пластинами и винтами».

Конор Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда третьего поединка с американцем Дастином Порье (28-6), который состоялся 10-го июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 264.