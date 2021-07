Макгрегор успешно прооперирован в одной из клиник Лос-Анджелеса

Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что успешно перенес операцию в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом написал сам ирландец в Twitter:

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless