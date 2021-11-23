Петр Ян – о поединке с Макгрегором: «Забудьте пока, я боксом с 2013 года не занимался»
Макгрегор заявил, что в следующем поединке подерется за чемпионский пояс
Конор также намекнул на четвертый бой с Порье
07:20
Конор Макгрегор / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор
(22-6) сообщил, что его следующий бой будет титульным. Слова «Ноториуса» приводит портал BJPenn.com.
Отметим, что действующий чемпион Чарльз Оливейра в декабре проведет первуб защиту титула против Дастина Порье.
«Привет, ребята, начинаем… кликайте и ставьте лайки. Я ваш босс и тому подобное. Мак. Санти-Клаус. В следующем бою я встречусь с тем, у кого, черт возьми, будет чемпионский титул в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите очки и отметьте, что трилогия не закончена. С этим смиритесь тоже. С остальными я разберусь потом. Смиритесь».
Напомним, Макгрегор последний бой провел летом, досрочно проиграв Дастину Порье из-за перелома ноги.
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