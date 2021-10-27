Махачев: «Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC»

Ислам не считает, что у его соотечественников плохая выносливость





Ислам Махачев / Фото: UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев (20-1) в интервью YouTube-каналу Ушатайка заявил, что Владимир Минеев и Магомед Исмаилов были бы в топ-15 рейтинга UFC.



После боя некоторые эксперты раскритиковали Минеева и Исмаилова за плохую выносливость.

«Конечно, Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC. В России валом ребят, которые потянули бы топ-15, и они не хуже любого бойца UFC. Они в хорошем темпе дрались. Дай любому такой темп – думаю, кто угодно устанет».

Напомним, ранее Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, перетерпев избиение в первых двух.