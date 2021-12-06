Испугался? Жозе Алдо рассказал, что Нурмагомедов отказался драться с ним
Марлон Вера вызвал на бой Жозе Алдо
Легендарный бразилец в следующем поединке может возглавить одно из шоу
20:48
Жозе Алдо / Фото: talkSPORT
Боец легчайшего веса UFC Марлон Вера (18-7-1) в Twitter вызвал на поединок бывшего чемпиона полулегкого дивизиона Жозе Алдо (31-7).
«Жозе Алдо, давай сделаем это снова. Будь мужчиной и прими пятираундовый поединок со мной».
Напомним, в своем последнем бою Марлон Вера выиграл нокаутом в третьем раунде у Фрэнки Эдгара.
Алдо крайний бой выиграл у Роба Фонта.
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