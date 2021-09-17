Томпсон призвал Масвидаля провести реванш
Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
«Уличный Иисус» сомневается, что «Ноториус» когда-то примет подобный поединок
19:43
Фото: mmafighting.com
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) считает, что теоретический бой против Конора Макгрегора (22-6) стал бы крупнейшим в истории UFC. Слова американца с прозвищем «Уличный Иисус» приводит SPORTSKEEDA:
«Я довольно четко говорил, что мой бой с Макгрегором был бы крупнейшим поединком, который когда-либо устраивали в UFC. Но это не зависит от меня. Я более крупный парень, чем он, но я не выйду на бой с мыслью, что это плохой для меня поединок. Считаю этот вариант боя лучшим для себя, и точка. Я могу заработать кучу денег.
Но это не мое решение. Все зависит от того карлика, которого я терпеть не могу. Он не такой мастеровитый в ряде аспектов, более мелкий, у него нет топлива, чтобы выполнить требуемую работу».
Ранее о желании подраться с Масвидалем заявил Стивен Томпсон.
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