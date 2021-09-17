Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»

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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) считает, что теоретический бой против Конора Макгрегора (22-6) стал бы крупнейшим в истории UFC. Слова американца с прозвищем «Уличный Иисус» приводит SPORTSKEEDA:

Но это не мое решение. Все зависит от того карлика, которого я терпеть не могу. Он не такой мастеровитый в ряде аспектов, более мелкий, у него нет топлива, чтобы выполнить требуемую работу».