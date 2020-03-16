Мухаммад разозлен тем, что Эдвардс отказался от реванша с ним

Британец хочет бой за чемпионский титул





Белал Мухаммад / Фото: CBS Sports

Полусредневес UFC Белал Мухаммад выразил в Twitter свое возмущение тем, что Леон Эдвардс отказался от реванша с ним.

«Никогда не видел, чтобы кто-то вел себя так же отвратно после того как ткнул соперника пальцем в глаз. Наш бой только начался и если ты удовлетворен результатом и готов на этом закончить, то этим ты показываешь свою слабость. Как после такого тебе могут дать титульный бой. Я согласился встретиться с тобой на трехнедельном уведомлении, а теперь ты отказываешься драться со мной».

Напомним, бой Эдвардса и Мухаммада возглавил турнир UFC Fight Night 187, 13-го марта, в Лас-Вегасе. Во 2-м раунде Леон ткнул пальцем в глаз Белала и после этого бой был признан несостоявшимся.