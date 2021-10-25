Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»
На кого похож? Топ-боец UFC из Дагестана впервые показался на людях в классическом костюме
А еще у него очень классная, машина, которой он рассекает по пешеходной зоне
15:48
Забит Магомедшарипов / Фото: ИНСТАГРАМ
30 летний топовый полулегковес UFC Забит Магомедшарипов (18-1) опубликовал в Instagram свое фото в классическом костюме, чего ранее фанаты MMA не видели.
Отметим, что на фото возле Забита также можно увидеть дорогой Mercedes, стоящий на пешеходной зоне, и нарушающий этим правила дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что у Магомедшарипов проблемы со здоровьем, из-за которых он может завершить карьеру.
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