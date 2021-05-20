На турнир с украинцем Амосовым Bellator впервые пустит зрителей

Ярослав на этом шоу станет первым из Украины, кто подерется за титул одной из двух топовых организаций





Ярослав Амосов / Фото: Bellator

По информации портала mmajunkie.usatoday.com, из-за ослабления карантинных мер в Bellator с июня начнут проводить турниры со зрителями.

Первым событием со зрителями станет запланированное на 11 июня шоу Bellator 260, где в главном бою чемпион полусреднего веса Дуглас Лима будет защищать титул против украинца Ярослава Амосова. Также с фанатами пройдет турнир 25 июня Bellator 261.

При этом, количество мест будет ограничено.

Отметим, что последний раз зрители на турнирах Bellator присутствовали в марте 2020 года.

Напомним, в UFC уже провели два больших номерных турнира со зрителями. Последним стал UFC 262, где появился чемпион в легком весе.