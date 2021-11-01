«Надеюсь, парня везут в больницу». Российского рефери исключили из UFC за «худшее судейство», которое могло закончится плачевно

Киселев за бой насобирал немало неоднозначных эпизодов

Вячеслав Киселев / Фото: UFC

На турнире UFC 267 российский рефери Вячеслав Киселев отметился со знаком «-».

За ужасающую работу на поединке Элизеу Залески (23-7) и Бенуа Сан-Дени (8-1) судью отстранили от работы в промоушене. Во втором раунде поединка рефери отказался останавливать избиение бразильцем швейцарца.

В третьей 5-минутке Залески воткнул в глаз Сан-Дени палец, но рефери проигнорировал и это. Также Киселев снял бал за удар в пах с бразильца, до это не сделав предупреждения. На следующий бой был назначен другой арбитр.

Экс-чемпион двух дивизионов Даниэль Кормье был шокирован такими действиями:

Честно, это худшее судейство, которое я видел в своей жизни. Это непростая работа, но это мужчина витает в облаках. Заставляет только уважать нормальных судей. Я с ненавистью наблюдал за этим. Надеюсь, Бенуа уже на пути в больницу.

Honestly the worst performance I have seen from a referee in my life. Honestly a hard job but man unreal. Makes you respect the good ones like @JasonHerzogMMA @JohnMcCarthyMMA @HerbDeanMMA and many more. I hated watching that I hope Benoit is heading to hospital right now ! — Daniel Cormier (@dc_mma) October 30, 2021

Напомним, что чемпионом в полутяжелом весе стал 42-летний Гловер Тейшейра (33-7).