Пейдж раздельным решением судей взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267
Нас ждет трилогия? Пейдж готов провести еще один поединок с Лимой
Британский полусредневес уверен в своем превосходстве над экс-чемпионом Bellator
2 октября 12:39
Майкл Пейдж и Дуглас Лима / Фото - mmajunkie.usatoday.comТоповый британский полусредневес Bellator Майкл Пейдж (20-1) поделился эмоциями после победы над бывшим чемпионом организации Дугласом Лимой (32-10) раздельным решением судей на турнире Bellator 267.
Цитирует Пейджа mmajunkie.usatoday.com.
«Я точно буду настаивать на еще одном поединке с Дугласом. Давайте сделаем пятираундовый бой, почему бы и нет? Если бы у меня было еще два раунда, то я бы нашел возможность прикончить его. В следующий раз я точно прикончу Дугласа. Если говорить о поясе, то кого он волнует? Сколько людей, владеющих различными титулами, не популярны, так как я? Пояс почти ничего не значит».
Первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.
Все результаты турнира Bellator 267.
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