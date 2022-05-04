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Не залишимося без топових боїв. Дистриб’ютор Fighting Spirit безкоштовно надав XSPORT всі події Combat Global у 2022 році

ММА залишиться в ефірі нашого телеканалу
MMA
12:09
Не залишимося без топових боїв. Дистриб’ютор Fighting Spirit безкоштовно надав XSPORT всі події Combat Global у 2022 році
Фото - combateglobal.com

В період війни пізнаються справжні друзі. Після повномасштабного військового вторгнення росії на територію України спортивне телебачення, як і інші сфери життя нашої країни, зіштовхнулися з серйозними проблемами.

Проте ми дійсно відчуваємо підтримку цивілізованого світу, який бачить – Україна бореться не лише за власну незалежність, а й за демократичні цінності загалом.

Телеканал XSPORT радий повідомити, що продовжить транслювати турніри ММА Combat Global, дистриб’юцією котрих займається компанія Fighting Spirit. Вони підтримали українських любителів змішаних єдиноборств і погодилися безкоштовно надати трансляції усіх подій СG в 2022 році.

Попередній турнір Combat Global відбувався 29 квітня, дати і час початку наступних подій шукайте в телепрограмі та на офіційних ресурсах організаторів.

Thank you, Combat Global and Fighting Spirit. In times of war, it becomes clear who are the real friends. Let's win together!

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Не залишимося без топових боїв. Дистриб’ютор Fighting Spirit безкоштовно надав XSPORT всі події Combat Global у 2022 році
Не залишимося без топових боїв. Дистриб’ютор Fighting Spirit безкоштовно надав XSPORT всі події Combat Global у 2022 році
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