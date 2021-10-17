Андерсон быстро нокаутировал Бейдера и вышел в финал Гран-при Bellator
Немков удосрочил Энгликаса и стал вторым финалистом Гран-при
Россиянин будет защищать титул против Кори Андерсона
17 октября 08:39
Фото: MMA Junkie - USA Today
Чемпион Bellаtor Вадим Немков (14-2) вышел в финал Гран-при полутяжеловесов, избив Джулиуса Энгликаса (10-2) в главном событии Bellator 268.
Россиянин доминировал на протяжение всего поединка и в четвертом раунде провел болевой на локоть, вынудив соперника сдаться.
@VadimNemkov comes away with the win and keeps his LHW title at #Bellator268.#BellatorLHWGP pic.twitter.com/i7wsz28CyV— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 17, 2021
Оппонентом Немкова по финалу стал Кори Андерсон.
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