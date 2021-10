Немков удосрочил Энгликаса и стал вторым финалистом Гран-при

Фото: MMA Junkie - USA Today

Чемпион Bellаtor Вадим Немков (14-2) вышел в финал Гран-при полутяжеловесов, избив Джулиуса Энгликаса (10-2) в главном событии Bellator 268.

Россиянин доминировал на протяжение всего поединка и в четвертом раунде провел болевой на локоть, вынудив соперника сдаться.

@VadimNemkov comes away with the win and keeps his LHW title at #Bellator268.#BellatorLHWGP pic.twitter.com/i7wsz28CyV