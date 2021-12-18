Порье – о потенциальном поединке с Диасом: «Это было бы здорово»
Нейт Диас назвал условия для третьего поединка с Макгрегором
Американец хотел бы встретится с ирландцем уже в январе
10:20
Нейт Диас / фото - UFC
Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас (20-13) назвал условия для третьего поединка с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6).
«Я не буду драться с Конором, пока его нога не восстановится и пока он не побьет нескольких парней. Мы должны знать, что Макгрегор еще может драться.
Посмотрим, смогу ли я получить бой в январе».
I’m not fighting Conor until his leg grows back and he beats some people so we know he can even fight still till then— Nathan Diaz (@NateDiaz209) December 17, 2021
Can I get on January card @ufc
Thanks
Конор Макгрегор намерен провести третий поединок с Нейтом Диасом.
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