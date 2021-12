Нейт Диас назвал условия для третьего поединка с Макгрегором

Нейт Диас / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас (20-13) назвал условия для третьего поединка с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6).

I’m not fighting Conor until his leg grows back and he beats some people so we know he can even fight still till then

Can I get on January card @ufc

Thanks