Нэйт Диас засомневался в том, что Масвидаль – мужчина
Нэйт Диас не заинтересован в поединке с Чимаевым
У американского легковеса остался один бой по контракту с UFC
11:41
Нэйт Диас / Фото - ESPNИзвестный американский легковес UFC Нэйт Диас (20-13) в Twitter подтвердил, что с ним связывались относительно боя с восходящей шведской звездой промоушена Хамзатом Чимаевым (10-0), однако Диас-младший не заинтересован в этом поединке.
«Они вышли на меня с боем против Хамзата. Да ладно, не следует проявлять ко мне такое неуважение, предлагая бой с новичком. Я тут уже давно, а у тебя четыре боя в UFC. Даже не называй моего имени».
Напомним, что у Диаса остался последний поединок по контракту с UFC.
Накануне Чимаев бросил вызов Диасу-младшему.
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