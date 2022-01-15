Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере

Французский нокаутер выделил Стипе Миочича

Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) признался, что самыми сложными соперниками в его карьере были Стипе Миочич (20-4) и Кертис Блейдс (14-3).

Цитирует Нганну портал sportskeeda.com:

«У меня не было возможности изучить, насколько сложные мои соперники, за исключением Стипе. Он мой самый сложный оппонент с большим запасом. И если я захочу назвать еще кого-то, то это будет Кертис Блейдс. Мой второй поединок в UFC был против него. И я был очень удивлен, что он хорошо двигался как для борца и мог сочетать разные стили. Это два самых сложных соперника, с которыми я встречался. Блейдс был достаточно хорош. Он был жестким. Кертис мог поглощать удары. Он двигался весьма неплохо как для борца. И Блейдс вышел на новый уровень, стал разноплановым бойцом».

Фрэнсис Нганну и Сирил Гане (10-0) проведут поединок на UFC 270 в январе.