Нганну: «Я больше не буду драться за 500 или 600 тысяч долларов»

Чемпион в тяжелом весе – о проблемах с UFC

Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) в комментарии порталу BJpenn рассказал о сложившейся ситуации между ним и UFC, а также объяснил, почему согласился драться против соотечественника Сирила Гане (10-0) за средний, как для популярного чемпиона, гонорар. На данный момент я расстроен, но отношусь ко всему спокойно. Недавно я подошел к Уайту и поприветствовал его. Мы пожелали друг другу счастливых праздников. Я рассказал ему о своих разочарованиях и сказал, что хотел бы остаться в UFC. Но я не чувствую, что в UFC хотят, чтобы я остался. Я больше не чувствую, что у меня есть промоутер. Я выиграл чемпионский бой и ожидал, что со мной перезаключат контракт. Но этого не было и я не почувствовал, что ко мне как-то по-другому начали относиться. Возможно, я ошибаюсь, но со мной ничего не произошло, по сравнению с тем, что происходило с другими бойцами, когда они становились чемпионами. Вы продолжите соглашаться на бои на тех условиях, которые диктует UFC? Нет! Я больше не буду драться за 500 или 600 тыс. долларов. Это конец. Я согласился на бой с Сирилом по личным причинам. Просто хочу убедиться, что независимо от того, будет ли наше противостояние честным, я являюсь лучшим бойцом и завершил наше противостояние. Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270. Напомни, в Дублине паб Макгрегора забросали коктейлями Молотова.

Михаил Рыбак